Theologie des Marktes

Im Gegenstandpunkt-Verlag, der das gleichnamige Periodikum herausgibt, erschien kürzlich die von Alexander Melcok verfasste Broschüre »Kritik der Betriebswirtschaftslehre«. Wir veröffentlichen daraus Teile des ersten Kapitels. (jW)

Leute, die einen besseren, wenn möglich leitenden Job in der Wirtschaft anstreben, machen keine Lehre, sondern sammeln Erfahrungen in Praktika und studieren Betriebswirtschaftslehre. Deren Vertreter an den Hochschulen präsentieren die BWL als angewandte Wissenschaft, die sich mit Rat und Tat für die real existierenden Betriebe nützlich macht und qualifiziertes Personal für deren Führung bereitstellt. Sie legen Wert darauf, das Fach als »selbständige wirtschaftswissenschaftliche Disziplin« und überhaupt als Wissenschaft zu präsentieren. Als solche bringt es die BWL zu theoretischen Leistungen, die Lehrende wie Lernende im Fach immer wieder zu der Kritik veranlassen, sie seien in praktischer Hinsicht wenig hilfreich. Am 26. Septe...