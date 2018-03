Das Komplott

Bei den Parlamentswahlen im Juni 1976 erreichte die Italienische Kommunistische Partei (PCI/IKP) in der Abgeordnetenkammer 33,8 Prozent und wurde hinter der regierenden Democrazia Cristiana (DC), die auf 38 Prozent kam, zweitstärkste Partei. Der faschistische Movimento Sociale Italiano (MSI) forcierte unter der Parole »Eine chilenische Lösung für Italien« auf dem Parteitag im Januar 1977 seine Umsturzstrategie.¹ In dem düsteren Kongresssaal in Rom hatten sich rund 1.200 Faschisten versammelt. Vor dem Parteisymbol, dem Parteikürzel, über dem eine Flamme in den Farben der italienischen Trikolore aufstieg, hatten die Führer des MSI mit Giorgio Almirante und Pino Rauti an der Spitze an einem mit schwarzem Tuch überzogenen langen Tisch Platz genommen. Die Flamme sollte – so die Interpretation – Mussolinis emporsteigende Seele symbolisieren, um seine Nachfolger zu ermutigen. Almirante hatte als Staatssekretär des »Duce« noch kurz vor Kriegsschluss einen Genicks...