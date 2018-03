Maischolle mit Krabben

»Paul« (BRD 1974) von Klaus Lemke ist kein Film zum Ausruhen. Es gibt keine sympathischen Figuren, keine chronologische Geschichte, kein Drehbuch und keine professionellen Schauspieler. Statt dessen werden unsympathische Typen gezeigt, Szenen lose aneinandergereiht, mit der Kamera wird hin- und hergewackelt und Laiendarstelller spielen Szenen aus ihrem Leben. Alles wirkt dilettantisch und großartig zugleich. Die Titelfigur (Paul Lys) wird nach sieben Jahren aus dem Gefängnis und möchte dies mit seinen ehemaligen Kumpels vom Kiez feiern. Nach ein paar Stunden ist klar: Sein Freund Jimmy will ihm an die Gurgel, damit er seine Schulden nicht zu bezahlen braucht. Paul entkommt dem Mordanschlag und irrt ziellos durch die Gegend, in der Hand eine Plastiktasche mit seinem Hab und Gut.

Er erreicht einen Park, in dem ein roter Teppich ausgerollt ist, der ihn zu einer Villa führt, in der ein paar reiche Schnösel feiern. Paul ruft...