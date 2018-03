Absetzbewegung

Am 21. Februar veröffentlichte der Berliner Tagesspiegel einen Artikel über die Geschichte der US-Einmischungen in Wahlen anderer Länder. Am 4. März legte die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZ) mit einem Beitrag des in New York lebenden deutschen Publizisten Andreas Mink zum gleichen Thema nach – Titel: »Wie Amerika Wahlen manipuliert«. Die Texte enthalten wenig Neues, bemerkenswert ist, dass sie im Meer der westlichen Dauerhysterie über Moskau und Wladimir Putin auftauchen. Mink hat keine Sympathien für Russland, und seine kurze Skandalchronik für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist unvollständig. Die US-Tradition auf diesem Gebiet, etwa bei der Auslösung des Krieges gegen Spanien 1898, lässt er völlig weg.

In dieser Tradition stehen aber nicht nur die mediale Dämonisierung des russischen Präsidenten, sondern auch Gewaltaktionen der USA. Mink zählt auf: Unmittelbar nach 1945 Finanzierung »bevorzugter Kandidaten« in Italien und Frankreich, um »den ...