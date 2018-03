Das schwarze Herz Amerikas

West Virginia

Wild und wunderschön soll er sein, der US-Staat West Virginia. Unter der Idylle seiner mit Laubwald bedeckten Berge liegt jedoch ein Labyrinth aus knapp einen Meter hohen Stollen, in denen die Bergarbeiter wie in frühkapitalistischen Zeiten den ganzen Tag im Dunkeln auf Händen und Knien kriechen.

Arte, Sa., 19.30

Wenn das Eis bricht

Forscher im Kampf gegen die Zeit

Als in der Antarktis einer der größten Eisberge der Geschichte abbrach, gingen die Bilder des schwimmenden A-68, siebenmal so groß wie Berlin, um die Welt. Es gibt Fakten zum Klimawandel, die unbestritten sind: Aber die passen denjenigen Menschen nicht, die an ihnen etwas ändern könnten.

