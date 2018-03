Im eigenen Auftrag

Das künstlerische Plakat hatte in der DDR einen hohen Stellenwert. War es anfangs nach dem Krieg schwierig, an die großen Traditionen proletarisch-revolutionärer Künstler wie Peter Paul Eickmeier, Sándor Ék (Alex Keil), Alfred Frank, Max Gebhardt, John Heartfield, Käthe Kollwitz, Max Schwimmer oder Heinrich Vogeler anzuknüpfen – wer nicht verstorben oder ermordet war, befand sich im Exil –, so traten bald neue, vielversprechende Kräfte hervor, am bemerkenswertesten sicherlich Arno Mohr mit seinem legendären SED-Plakat zum 1. Mai 1946.

Während das politische Plakat neben bemerkenswerten Einzelleistungen (zu nennen wären von den Älteren u. a. Wilhelm Lachnit, Max Lingner oder Willi Petzold und von den Jüngeren Klaus Wittkugel, Réne Graetz oder Peterpaul Weiß) viel belanglose Masse hervorbrachte und in den Anfangsjahren der DDR unter ideologischer Überforderung und unqualifizierter Kunstkritik zu leiden hatte, erlebte das Kulturplakat früh eine Blütezeit.

In...