Jobben oder aufstocken

Die Angst vor Armut wächst. Mehr Menschen stellen sich darauf ein, im Ruhestand weiter arbeiten zu müssen. Das bestätigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Eine große Mehrheit sorge sich um ihr Auskommen im Alter, konstatierte diese am Donnerstag in Gütersloh bei der Präsentation.

Bertelsmann ließ für die Analyse 1.400 Personen vom Institut für Demoskopie Allensbach unter dem Schlagwort »demographischer Wandel« repräsentativ befragen. Ökonomen schüren unter Hinweis auf den Umstand, dass die Menschen in den Industrienationen im Schnitt immer älter werden und weniger Kinder als künftige Beitragszahler bekommen, seit langem Panik. Die Politik rechtfertigte so ihre Rentenkürzungen. 65 Prozent der Befragten sahen in diesem Wandel ein Risiko, 2014 waren es noch 55 Prozent. 83 Prozent der Teilnehmer erwarten den Forschern zufolge inzwischen sogar, im Alter zu verarmen. Drei Viertel fürchten, dass die Rentenbeiträge weiter steigen und sie über die Altersgrenze...