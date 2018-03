Wie angle ich mir einen ­Oligarchen?

Heute Frauen, wir haben schließlich den 8. März. Anhimmeln, Anbaggern, Anschmiegen: In Moskauer Jagdschulen lernen junge Russinnen, wie sie sich einen superreichen Mann angeln. Eine Investition in die Zukunft. Die Schulen sind für viele eine weniger schmutzige Art der Prostitution beziehungsweise der billig scheinende Ausweg aus einem Leben am Existenzminimum. Auch Tanja Tsupowa ist auf der Suche nach einem Millionär – einem mit Herz, na klar.

Arte, 19.40

Nachdem ich ihm begegnet bin

Die Genforscherin Yvonne Carmichael scheint alles zu haben – eine tolle Karriere, ein schönes Heim und Familie. Nach einer Konferenz, bei der sie ihre Arbeit un...