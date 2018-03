Vermieter fördern

Der Berliner Senat will Vermieter mit zinslosen Krediten versorgen, damit sie ihre Wohnungen modernisieren können. Das teilte Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz ihres Hauses mit.

In der Hauptstadt gehen die Mietpreise buchstäblich durch die Decke. Der durchschnittliche Kaltmietpreis in der Hauptstadt dürfte in diesem Jahr zehn Euro pro Quadratmeter überschreiten, wie es im Immobilienmarktbericht der Bank Berlin Hyp und der Maklerfirma CBRE heißt, der Mitte Februar veröffentlicht wurde.

In dieser Situation will der Senat Eigentümer finanziell fördern? Auf jW-Nachfrage erklärte eine Sprecherin des Bausenats: »Wird eine Wohnung modernisiert, verbessern sich in der Regel der Wohnwert der Wohnung sowie der Komfort für die Mieter.« Ein kleiner Haken für den Mieter ist dabei nur: An diesen Kosten würden die Mieter nach Regelungen des BGB beteiligt, erläuterte die Sprecherin. Ziel der neuen Modernisierungsförderung...