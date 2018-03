Ausgegliederte im Ausstand

Etliche Pakete blieben gestern wohl liegen. Im Rahmen der derzeit laufenden Tarifauseinandersetzung in der Speditions- und Logistikbranche in Berlin und Brandenburg hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch etwa 400 Paketzusteller des regionalen Post-Tochterunternehmens DHL Delivery Berlin GmbH zum Warnstreik aufgerufen.

Nach Angaben des zuständigen Verdi-Gewerkschaftssekretärs Detlef Conrad beteiligten sich etwa 300 Beschäftigte an dem ganztägigen Ausstand. Gestreikt wurde in den »Stützpunkten« in Marzahn, Lichtenberg, Pankow, Mariendorf, Köpenick, Neukölln, Britz sowie im brandenburgischen Großbeeren. Bereits am Dienstag hatte Verdi in sieben weiteren Depots zum Arbeitskampf aufgerufen. Daran nahmen nach Gewerkschaftsangaben etwa 120 Paketboten teil.

Verdi-Mann Conrad zeigte sich am Mittwoch gegenüber jW zufrieden mit der bisherigen Streikbeteiligung. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich um den ersten Arbeitskampf bei der Berli...