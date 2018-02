Groß ist die Klage, ja das regelrechte Gezeter über zu viele Anglizismen in der deutschen Sprache, und ich bin immer bereit, über Fragen der Sprache zu disputieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Begriffe, mit denen im Munde hantiert wird, auch stimmen. Ein Anglizismus liegt entgegen eines mehrheitsfähig gewordenen Irrtums nicht vor, wenn jemand statt eines deutschen Wortes ein englisches verwendet. Anglizismen sind vielmehr sprachliche Konstruktionen, in denen der englische Satzbau, also die spezifisch eigene Struktur der englischen Sprache der deutschen übergestülpt oder ü...