Gegen die Weißen

Im Februar 1918 schien die letzte Stunde des revolutionären Russland geschlagen zu haben. Aufgrund unannehmbarer Bedingungen der deutschen Seite hatte der sowjetrussische Delegationsleiter Leo Trotzki am 9. Februar die Verhandlungen über einen Separatfrieden in Brest-Litowsk abgebrochen, aber zugleich mit den Worten »dann weder Krieg noch Frieden« die Demobilisierung der russischen Truppen verkündet. Wenige Tage später gingen die Mittelmächte (Bulgarien, Deutsches Reich, Österreich-Ungarn und Osmanisches Reich), nach einseitiger Aufkündigung des Waffenstillstands an der ganzen Ostfront zur Offensive über. Sie stießen auf keinen nennenswerten Widerstand, denn die russische Armee befand sich bereits in Auflösung. Schließlich war das Versprechen der Bolschewiki, den Krieg zu beenden, die stärkste Triebkraft der Oktoberrevolution gewesen, und die kriegsmüden Bauern in Uniform strömten nun in ihre Heimatorte, um bei der per Revolutionsdekret verfügten Landvert...