Nicht die Bohne

Fassungslos betrachte ich in Freund Geralds Küche den »Aromaboy« und eine Schlagmühle – »Made in USSR«. Zehn Jahre lang bin ich damit gescheitert, ihm den Kaffee näherzubringen, und nun das. Soll er von zu niedrigem Blutdruck reden, mir macht er nichts vor. Egal, welcher Kerl hinter dem Sinneswandel steckt: Dass Kaffee heiß am besten schmeckt, vergaß er, Gerald mitzuteilen. Den Gedanken, ihn darin nachzuschulen, habe ich eben verworfen, als ich auf ein »Kaffee Informationszentrum und Museum (KIZ)« stoße. – In Kreuzberg!

Anmeldung erbeten bei Stefan Bracht. »Sehr geehrte Frau Stedefeldt, heute, morgen und am Donnerstag, gern vormittags wäre möglich. Wir treffen uns in der Kiezrösterei und gehen anschließend zusammen ins Museum rüber.«

Punkt zehn stellen wir uns dem blassen Mittfünfziger hinterm Tresen vor. Einen Kaffee? Später, erst mal das diagnostische Grundprogramm: wer, was, wann, wo, warum. Während er an hochglänzenden Automaten hantiert und im Minute...