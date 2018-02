Verlegervorschlag ist eine »Provokation«

In der zweiten Verhandlungsrunde über einen neuen Gehaltstarifvertrag für die Redakteure der Tageszeitungen haben die Verleger ein Angebot vorgelegt. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) bietet nach eigenen Angaben eine Gehaltserhöhung von 2,4 Prozent in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Außerdem soll der Manteltarifvertrag verlängert werden, teilte der Verband am Dienstag in Düsseldorf mit.

Die geringe Anhebung begründet die Lobby unter der Leitung von Axel-Springer-Verlagschef Mathias Döpfner mit dem Mantra, das nahezu alle Spitzenmanager der großen Verlagshäuser in der Bundesrepublik seit einigen Jahren wiederholen. »Die Tageszeitungen in Deutschland befinden sich seit Jahren in einem digitalen Tran...