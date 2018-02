Re: Ehe »light«

Die etwas andere Art zu heiraten

Heute ist Donnerstag, der schlechteste TV-Tag der Woche, und wir nehmen, was wir kriegen. Fast jeder zweite Franzose, der sich formal bindet, wählt inzwischen den Vertragsweg, den sogenannten »Pacs« (Pacte civil de solidarité). Georgia, gebürtige Neuseeländerin, erhält dadurch ein Aufenthaltsrecht in Frankreich. Sie und ihr Freund haben zusätzlich Vorteile bei der Steuer. Auch gegenüber dem Staat und in Krankenhäusern sind die beiden als Paar anerkannt. Das schwerfällige Scheidungsrecht samt Anwaltszwang kennen die Franzosen nicht. Ursprünglich war das eheähnliche Bündnis für Homosexuelle gedacht und gar nicht für alle. Das Erstaunliche: Obwohl der Pacs unbürokratisch a...