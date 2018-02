In der korrupten Klinik

Die Psychose ist im Spielfilm ein beliebter Gegenstand von Faszination und Ausbeutung. Dass »Schock-Korridor« (Samuel Fuller, 1963) oder »Ekel« (Roman Polanski, 1965) Vorbilder für seinen neuen Film »Unsane« gewesen sind, würde Steven Soderbergh wohl nicht abstreiten. Im Gegenteil, es wertet seinen wie fürs Nachmittagsprogramm gemachten Thriller auf. Die Fingerübung hat es nun in den Wettbewerb gespült, wo Soderbergh ja über die Jahre ein stets zuverlässiger Gast gewesen ist.

Gab es da nicht auch schon mal einen halbgaren Soderbergh-Thriller mit scheinbar Gesunden und Unschuldigen in Klapse bzw. Knast? Ja, 2013 war das und nannte sich »Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen«. Jude Law wurde damals als zwielichtiger Irrenarzt in ein Mordkomplott verwickelt. Nicht unbedingt ein Höhepunkt in Soderberghs Œuvre, entstanden unmittelbar nach seinem Überraschungserfolg »Magic Mike«.

Zuletzt geriet dem Regisseur »Logan Lucky« sehr amüsant, und wieder zog es ihn da...