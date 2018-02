Tarifeinigung bei Volkswagen

Auch für den Volkswagen-Konzern gibt es nun einen Tarifabschluss. In der Nacht zum Mittwoch haben sich die IG Metall und die Unternehmensleitung darauf geeinigt, das für die Metall- und Elektroindustrie erreichte Ergebnis weitgehend zu übernehmen. Die VW-Arbeiter werden demnach ab Mai 4,3 Prozent mehr Lohn erhalten, zudem soll es für sie die Möglichkeit geben, für bis zu zwei Jahre die Arbeitszeit auf 28 Stunden in der Woche zu reduzieren und später in Vollzeit zurückzukehren. Der Vertrag gilt bis Ende April 2020.

Man habe ein »hervorragendes Paket« zusammenbekommen, sagte der VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh am Mittwoch. »Die Beschäftigten bekommen a...