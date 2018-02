AKW-Stillegung nicht länger verzögern

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Amin Laschet (CDU) traf am gestrigen Dienstag in Brüssel mit dem belgischen Regierungschef Charles Michel von der liberalen frankophonen Partei »Mouvement Réformateur« zusammen. Hauptthema war der Zustand der beiden belgischen AKW Doel und Tihange. Ersteres steht im Norden unweit von Antwerpen an der niederländischen Grenze, letzteres im Osten Belgiens rund 70 Kilometer westlich der deutschen Grenzstadt Aachen. Auch die luxemburgische und die niederländische Grenzen sind nah. Viele Menschen in der Region macht diese Nachbarschaft zu den alten Atomkraftwerken Sorgen. Im Juni letzten Jahres hatte es im deutsch-belgisch-niederländischem Dreiländereck eine 90 Kilometer lange grenzüberschreitende Menschenkette mit rund 50.000 Teilnehmern gegeben, mit der gegen die Meiler protestiert worden war.

In den Druckbehältern der Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 waren in den vergangenen Jahren Tausende feiner Haarrisse gefunden...