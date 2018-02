Verrat an der Vaterfigur

Ende März erscheint im Verbrecher-Verlag der von Stephan Pabst und Johanna Bohley herausgegebene Sammelband »Material Müller. Das mediale Nachleben Heiner Müllers«. Wir veröffentlichen daraus vorab mit freundlicher Genehmigung des Verlages den Beitrag von Bernadette Grubner. Teil eins erschien vor einer Woche auf diesen Seiten. (jW)

Die Romane der jüngsten Generation von Autoren, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen und nach der Wiedervereinigung mit teils autofiktionalen Schlüsselromanen in Erscheinung getreten sind, enthalten ganz andere Bezugnahmen auf Heiner Müller. Wenn in solchen Texten das Künstlermilieu oder die Theaterszene der DDR geschildert werden, so gehört Müller fast unweigerlich zum Personal – wenngleich meist nicht zu den Hauptfiguren. Er taucht in der Regel als Teil des personellen Inventars, als Chiffre und Bezugsgröße, als allgemein bekannte Figur auf, eine genauere Charakterisierung scheint sich zu erübrigen. Jochen Schmidts Roman »...