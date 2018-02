A wie Anstand

Sommer 1986, Kurt Waldheim wird von Hunderten Anhängern auf dem Stephansplatz in Wien erwartet. Gegen den Präsidentschaftskandidaten läuft eine »Kämpäin«, wie er es in speziellem Englisch ausdrückt. Der verdiente Außenminister (1968 bis 1970) und UN-Generalsekretär (1971 bis 1981) soll von 1942 bis zum Kriegsende nicht einfach nur seine Verletzung von der Ostfront – nichts Ehrenrühriges! – auskuriert und sein »Studium der Rechtswissenschaft vorangetrieben« haben. Beinahe täglich ist was zu ergänzen.

»Nehmen wir also zur Kenntnis, dass nicht Waldheim bei der SA war, sondern nur sein Pferd«, witzelte der Sozialdemokrat Fred Sinowatz nach Bekanntwerden noch vergleichsweise harmloser Dokumente. Später ging es etwa um einen Orden, den Waldheim für die Jagd auf jugoslawische Partisanen von der Ustasc...