Wo ist Rudi Dutschkes Schwester?

Im sterbenden Berliner Theater am Kurfürstendamm läuft in der »letzten Spielzeit vor dem Abriss« ein Stück mit dem Titel »Das Wunder vom Ku’damm«. Unter der Regie von Sebastian Schwab spielen Barbara Schöne, bekannt aus vielen Fernsehserien, und Holger Franke, Gründer und Leiter des Kinder-Theaters Rote Grütze, ein älteres Paar, das in einem Theater arbeitet, das kurz vor dem Abriss steht. Doch das ist weniger dokumentarisch als ironisch gemeint. Ihre letzte Wirkungsstätte ist die Kostümkammer. Er erzählt von der Geschichte des Hauses und ist zunächst noch ganz beflissen mit dem Pflegen der letzten Requisiten beschäftigt, während sie sich wie eine Alzheimerkranke in Wahnvorstellungen ergeht. Dazu spielt Nikko Weidemann am Schlagzeug die traurig-fetzigen Rhythmen vergangener Zeiten, zu denen gesungen wird. Zudem kämpft ein hysterischer Regisseur (Patrick von Blume) leidenschaftlich für eine Idee, einer fiktiven Schwester Rudi Dutschkes zum historischen Dur...