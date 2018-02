Warten auf Finanzsteuer

Am vergangenen Sonnabend jährte sich zum zehnten Mal die Verstaatlichung der britischen

Großbank Northern Rock und damit eines der markantesten Ereignisse der globalen

Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008.

Aus diesem Anlass kritisierte das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC, dass seitens der Politik bisher nur wenig unternommen worden sei, »um die Finanzmärkte zu regulieren und Bankenrettungen auf Kosten der Allgemeinheit zu verhindern«. Von »einschneidenden Reformen« könne »keine Rede sein«, stellte Alfred Eibl vom bundesweiten ATTAC-Koordinierungskreis am Freitag in einer Pressemitteilung fest. Dabei seien die wirksamen Rezepte bekannt: Banken müssten so geschrumpft werden, dass sie kein Systemrisiko, also nicht mehr »too big to fail« seien, konstatierte Eibl. Er erneuerte die ATTAC-Forderung nach einem Trennbankensystem, in dem das Kundengeschäft vom Handel auf den Finanzmärkten abgekoppelt ist. »Ein Finanz-TÜV muss darüber entscheiden, was auf den...