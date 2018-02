Wiener Schnitzel

In »Puppe, icke und der Dicke« (Deutschland 2012) von Felix Stienz wird schön Berlinisch geredet. Von Bomber (Tobi B.), dem kleinen Mann mit der großen Klappe. Er leidet am Silver-Russell-Syndrom, also an Kleinwüchsigkeit, aber »leiden« ist das falsche Wort. Denn Bomber hat kein Problem mit seinem Handicap, höchstens manchmal vielleicht, wenn gerade eine attraktive Frau vorbeiläuft, die drei Treppenstufen größer ist als er. Ansonsten bestimmt Bomber, wo es langgeht im Leben. Auch wenn er damit noch nicht so weit gekommen ist. Gerade hat ihn mal wieder jemand entlassen aus einem Kurierfahrdienst. Aber nicht mit Bomber. Er schlägt die letzte Auftragsfahrt nach Warschau in den Wind und dreht statt dessen sein eigenes großes Ding in Paris. Dass er dort von den »Geschäftspartnern« geprellt wird, macht ihn nur ganz kurz mal wütend.

Im Titel steht »icke« also für Bomber. Fehlen noch »Puppe« und »der Dicke«. Letzteren trifft Bomber in Paris vor einer Bierbude....