Wahnhaftes Wachstumsstreben

Viereinhalb Jahre Haft fordert die Anklage für den ehemaligen Bremer Reeder Niels Stolberg: Am Donnerstag nachmittag hat mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Bremen die Schlussrunde im Prozess um Stolbergs einstige »Beluga«-Reederei begonnen; nach derzeitigem Plan will die Kammer am 15. März ihr Urteil verkünden.

Stolberg und drei seiner einstigen Führungskräfte haben sich seit mehr als zwei Jahren im Zusammenhang mit der Insolvenz von Beluga im Jahre 2011 wegen mehrfachen Kreditbetrugs, Bilanzfälschung, Untreue und Betrugs zu verantworten (jW vom 20. Januar 2016). Nach vielen Überraschungen und auch Verwirrungen hatte die Strafkammer im Frühjahr vergangenen Jahres eine Verfahrensabkürzung versucht, indem sie Anklage und Verteidigung zu einer Art Zwischenbilanz aufforderte. Anschließend schlug das Gericht auf Grundlage dieser Einschätzungen zwar Bewährungsstrafen für Stolbergs Mitangeklagte vor – stellte ...