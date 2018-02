»Öffentlicher Nahverkehr wurde vernachlässigt«

In einem Schreiben an die EU-Kommission schlägt die Bundesregierung den Nulltarif für den öffentlichen Nahverkehr vor, um die Luftqualität in Städten zu verbessern. Bonn und Essen sollen Teststädte werden. Ihnen als »Aktionsschwarzfahrer« dürfte das gefallen, oder?

Meine Theorie ist schon lange, dass die Regierenden stets versuchen, ihre Fahne in den Wind zu hängen. Der Wind entsteht jetzt durch die Klimadebatte, die Kritik am gesundheitsschädigenden Stickoxid – sowie die Aktivistinnen und Aktivisten, die auch für den Nulltarif kämpfen, damit ALG-II-Bezieher, Menschen mit Niedriglohnjobs, Flüchtlinge, Rentner, Schüler und Studierende so nicht weiterhin sozial ausgegrenzt und isoliert werden.

Die Regierenden stehen unter erheblichem Druck – und ziehen nach. Sie werden jedoch nur weitermachen, wenn wir unseren Aktionsdruck erhöhen. Genau das haben wir vor. Am 17. und 18. März werden wir uns in der Projektwerkstatt treffen, um vielfältige Aktionen zur Nullta...