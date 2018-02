»Frankreich im Wahlzyklus 2017«

Die Bedeutung des Aufstiegs von LFI (der am 26. Februar 2016 gegründeten Bewegung »La France Insoumise«, »Unbeugsames Frankreich«, jW) wurde an den panikartigen Reaktionen im politischen Mainstream und seinen Medien deutlich. Als die ersten einschlägigen Umfragen veröffentlicht wurden, stieg der Spread zwischen deutschen und französischen Staatsanleihen am 10. April auf einen Schlag um 50 Basispunkte. Am Folgetag noch mal um 25 Punkte. Die Märkte waren alarmiert. Le Figaro brachte die Schlagzeile: Maximilien Iljitsch Mélenchon, und Emmanuel Macron komplettierte das Gruselkabinett mit dem Satz »Mélenchon liebt die Kriege Putins«. Also schwerstes Geschütz. Die Vorstellung, Mélenchon könnte in die Stichwahl mit Le Pen kommen, wurde zum ultimativen Alptraum der staatstragenden Mitte. (…)

LFI steht (...) in der Tradition EU-kritisch...