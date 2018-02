Nichts als Stress

Der »Privatclub« ist ein gefragter Veranstaltungsort für Konzerte und Partys im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Nun macht sich Betreiber Norbert Jackschenties ernsthafte Sorgen um dessen Zukunft. Der neue Vermieter verlange doppelt soviel Miete wie bisher, wolle den Vertrag über das Jahr 2022 hinaus nicht verlängern und hätte die Etage über den Klubräumen zudem an Startups vermietet. Die sind zuvor offenbar nicht über den naturgemäß anfallenden Lärm informiert worden. Nun soll der Veranstaltungsbetrieb in dem früheren Postgebäude zwischen Görlitzer Bahnhof und Schlesischem Tor auf zwei Termine in der Woche beschränkt werden. »Das geht nicht, wirtschaftlich schon gar nicht«, sagte Jackschenties dem Berliner Tagesspiegel (22.12.2017).

Bei den neuen Eigentümern der Immobilie handele es sich um die Gebrüder Samwer, ein Berliner Unternehmergespann, das mit einem eigentümlichen Geschäftsmodelle reich geworden ist. Die von Oliver, Alexander und Marc Samwer im Jahr...