Innere Ruhe mit Sülze

In diesem langen Winter, der kein Winter ist, sondern ein schmieriges Gemisch aus Schneeregen, Regen, Nässe, kriechender Kälte, schlachtschiffgrauem Himmel, Lichtlosigkeit, Temperaturschwankungen und den Folgen Gliederreißen, Triefnase, einer Stimme wie aus einem schlechten Kriminalroman – »Er senkte seine Stimme zu einem heiseren Flüstern« – bis hin zur Grippe, trinkt man Tee, Tee und nochmals Tee, so heiß wie möglich und in allen Varianten: Ingwer-Fenchel-Kümmel, Salbei, Kräutermischungen aller Art, Friesentee mit Kandis beziehungsweise Klüntjes, überbrühten frischen Ingwer und Fenchel, meinen Lieblingstee, Kusmi-Grüntee Spearmint, rührt vielleicht noch einen Löffel Honig hinein und gießt sich das Liter um Liter in den Schlund, auf dass der Körper Glut entfache und der Rotz abfließen möge.

Kommt jemand zu Besuch, bringt er Tee mit; einmal war es die »Teekanne«-Packung »Harmonie für Körper & Seele / Innere Ruhe / Ausgleichende Kräuterteemischung für ...