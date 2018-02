»Macht es Schülern schwer, sich abzumelden«

Die Schulleitung des staatlichen Berufskollegs Elly-Heuss-Knapp-Schule in Düsseldorf soll Schüler gedrängt haben, am Religionsunterricht teilzunehmen. Das kritisiert der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, IBKA. Was ist an der Schule los?

Schülerinnen und Schüler, die an der Berufsschule als Teil ihrer Ausbildung zum Tierpfleger sind, sollen sich beim Religionslehrer im sogenannten Beratungsgespräch vom christlichen Unterricht abmelden. Sie müssen begründen, warum sie nicht teilnehmen wollen. Der Klassenlehrer soll die Abmeldung abzeichnen. Das Prozedere wird mit dem Schulleiter Ludger Traud fortgesetzt. Die Freiheit, die Teilnahme am Religionsunterricht zu verweigern, soll erst beginnen, wenn er dem Schüler ein Schreiben gegeben hat, in dem steht, was er statt dessen machen soll. Die Schule schindet also Zeit, macht es den Schülern schwer, sich abzumelden. Mir liegen zudem Schreiben vor, worin sie angewiesen wurden, freitags in der si...