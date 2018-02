»Haben Aufklärung selbst in die Hand genommen«

Der »Außerparlamentarische Untersuchungsausschuss G 20« zum Gipfel Anfang Juli in Hamburg hat sich im November 2017 konstituiert. Wer macht da mit, was war der Anlass, und was ist das Ziel?

Wir sind ein Zusammenschluss aus Einzelpersonen und Gruppen unter anderem aus dem Hamburger »Recht auf Stadt«-Netzwerk, dem Archiv der Sozialen Bewegungen, dem Ermittlungsausschuss, dem Gängeviertel e. V., »St. Pauli selber machen«, dem Flüchtlingsrat Hamburg und dem Medienzentrum FC/MC. Es geht darum, die Vorgänge rund um den G-20-Gipfel aufzuarbeiten. Da von offizieller Seite keine Aufklärung zu erwarten ist – und schlimmer noch: Da diese aktiv behindert wird, haben wir das nun selbst in die Hand genommen.

Im Gegensatz zum Sonderausschuss in der Bürgerschaft bekommen Sie keinerlei offizielle Unterlagen zu den Vorgängen wie Einsatzbefehle oder Funkprotokolle auf direktem Weg. Wie kommen Sie an Informationen?

Schon der Sonderausschuss der Bürgerschaft hat nicht die umf...