»Waren inspiriert von tautologischen Statements«

An diesem Mittwoch beginnt die Transmediale. Das Medienkunstfestival steht unter dem Titel »Face Value«.Wie kam es zu dieser Themensetzung?

Die Entscheidung, das Festival zu diesem Thema zu machen, fiel bereits 2016, als wir die letzte Transmediale vorbereiteten. Die war als Ausgabe zum 30. Jubiläum sehr breit angelegt, und wir wollten jetzt wieder stärker fokussieren und auch politischer werden. Inspiriert war es von tautologischen Statements im politischen Bereich. Theresa May etwa sagte, als sie gefragt wurde, was der »Brexit« für die Briten bedeuten würde, nur knapp: »Brexit means Brexit.« Später gab es noch die absurde Variation: »Brexit means Brexit, because it means Brexit.« Das ist eine Rhetorik, die nur auf sich selbst rückverweist. Es ist auch ein exkludierender Prozess, wie er für den Populismus prägend ist. Da wird in der Öffentlichkeit behauptet, »für das Volk« und »im Namen des Volkes« zu sprechen, aber es gibt keine Möglichkeit, durch diese...