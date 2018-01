Nelson Müllers Käse-Check

Wie gut sind Gouda, Camembert und Co.?

Im besten Fall ist Käse vergorene Milch – aber in diesen Zeiten kann man sich nicht mal mehr dessen sicher sein. Nelson Müller zeigt, was in Gouda und Co. steckt und worauf man beim Kauf achten sollte. Kann nicht schaden (immer noch besser als die meiste Wurst!).

ZDF, 20.15

Vier Schwestern (3/4)

Baluty, Paula Biren

Aus dem jüdischen Ghetto in Lodz sind zahlreiche Dokumente, Tagebuchaufzeichnungen und sogar einige Fotos erhalten, aber nur wenige Aussagen von Überlebenden. Um so bedeutender sind die Erzählungen von Paula Biren, die damals der weiblichen Ghettopolizei angehörte. In Polen gab es Hunderte Ghettos, von denen das in Lodz am ...