»Die Crème de la crème der Kriegsindustrie«

Für Donnerstag rufen Sie zu einer Kundgebung vor dem Rathaus in Stuttgart auf, um sich gegen die für den Mai geplante Militär- und Waffentechnikmesse ITEC zu positionieren. In Köln, wo sie 2014 zuletzt unter massiven Protesten stattfand, hatte die ITEC für 2018 bereits eine Absage kassiert. Wie stehen die Chancen in Stuttgart?

In Stuttgart haben wir schon zweimal vor den Aufsichtsratssitzungen der Landesmesse dagegen protestiert, die zu jeweils 50 Prozent der Stadt Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg gehört. Wir haben es geschafft, das Thema dort auf die Tagesordnung zu bringen. Die Mehrheit aber hat dafür gestimmt, dass die Messe 2018 stattfinden soll.

Sie protestieren mit dem Slogan: »Simulierst du noch oder mordest du schon?« Gegen wen richten sich Ihre Proteste?

Wir halten es für einen Skandal, dass die Stadt und das Land diese Messe zulassen. Wir kritisieren insbesondere den Finanzbürgermeister Stuttgarts Michael Föll (CDU), der zugleich Aufsich...