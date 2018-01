Der Weg nach Osten

Ich arbeitete Ende der 60er im Bremer Tierpark, der einem indischen Großtierhändler gehörte, der die ost- und westeuropäischen Zoos belieferte. Einen seiner vier Elefanten verkaufte er an den Ostberliner Tierpark. Ich sollte den Elefanten zusammen mit einem der indischen Pfleger, Cholaf, in einem Güterwaggon begleiten. Normalerweise wird bei so einem Elefantentransport ein Mordsaufwand betrieben – mit Veterinär, Sicherheitskräften, qualifizierten Pflegern und Generalproben – aber die Inder gehen lockerer mit Elefanten um, Cholaf und ich hatten noch nie etwas mit Elefanten zu tun gehabt, und wir gingen davon aus, dass wir vielleicht einen halben Tag brauchten.

Der Elefant ließ sich willig auf einen Lkw verladen und anschließend in einen auf dem Güterbahnhof stehenden geräumigen Waggon führen, wo man ihn ankettete. In einer Ecke wurde Heu und Stroh gestapelt. Kurz vor Abfahrt erfuhr ich von einem Bahnbeamten, dass die Fahrt fast drei Tage dauern würde: Zu s...