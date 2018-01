Von Wurmloch zu Wurmloch

Den zweiten deutschen Staat gibt es zwar seit fast 28 Jahren nicht mehr. In der DDR erschienene Werke finden gelegentlich aber noch immer ihre Fortsetzung – was von ihrer Qualität zeugt. Das betrifft auch die oft als trivial angesehene Literaturgattung Science Fiction.

Angela und Karlheinz Steinmüller haben mit dem kürzlich erschienenen Erzählungsband »Die Wurmloch Odyssee« ihr Werk abgerundet. Zur Erinnerung: In der späten DDR hatte das Paar mit ihrem Roman »Andymon« eine herausragende Gesellschaftsutopie vorgelegt, die eine ganze Autorengeneration prägte. In einer Umfrage von 1989, wer die beliebtesten SF-Autoren seien, belegten die Steinmüllers den ersten Platz.

Auch andere Werke des Autorenpaares waren sehr beliebt. So zum Beispiel die satirische Erzählung »Der Trödelmond beim Toliman«. In dieser verpasst ein Astronaut beim Einkaufsbummel in einer fremden Welt den Abflug des Raumschiffes und bemerkt plötzlich, dass er selbst zum Verkauf steht. Den Ver...