»Es braucht Strukturreformen und Radikalisierung«

Die Linkspartei kommt nicht zur Ruhe. Aktuell sorgt Sahra Wagenknechts und Oskar Lafontaines Plan einer »linken Sammlungsbewegung« für Unmut. Sie kritisieren den Vorschlag scharf, warum?

Eine Organisation, die noch weniger als Die Linke in der Gesellschaft verankert ist, sondern nur als Wahlvereinigung funktioniert und deren Basis ansonsten Klatschpublikum und Zettelverteiler sind, bestimmt keine Themen, sondern ist Spielball der anderswo – in Medien und anderen Parteizentralen – entwickelten Diskurse und Debatten. Die Linke muss statt dessen eher mehr eine wirkliche Partei werden, die in sozialen Bewegungen, im Stadtteil und in Betrieben fest verwurzelt ist und von dort die Impulse ihrer Politik erhält.

Warten denn so viele frustrierte Grüne und Sozialdemokraten auf eine solche Bewegung? Und wie sollte eine linke Politik mit Mitgliedern von Parteien gehen, die Hartz IV umgesetzt haben und die deutsche Kriegspolitik mittragen?

Mehr als die Hälfte der heut...