Sympathie für Terroristen

Die Berichte anlässlich der Zerschlagung einer rechten Terrorzelle in Venezuela erinnern an den NATO-Krieg gegen Jugoslawien, den Mord an Libyens Staatschef Muammar al-Ghaddafi, an Afghanistan, Irak und Syrien. Bundesdeutsche Leitmedien, darunter Spiegel Online, Tagesschau.de und FAZ machen keinen Hehl aus ihrer Sympathie für Oscar Pérez, der am Montag bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften getötet wurde. Pérez hatte als Anführer eines Terrorkommandos im Juni zwar von einem gestohlenen Polizeihubschrauber aus die Gebäude des Obersten Gerichtshofs und des Innenministeriums beschossen, ist laut FAZ dadurch jedoch »für viele Venezolaner zum Helden geworden«.

Mit keiner Zeile erwähnen die bundesdeutschen Leitmedien, dass sich im Gebäude des Obersten Gerichtshofs eine Vorschule befindet und auf der Terrasse des Innenministeriums zum Zeitpunkt des Beschusses eine Feier stattfand, Pérez und Kumpane also den Tod von Kindern und...