Re: Spiel bis zum Tod

Was steckt hinter dem Hashtag #Blauerwal?

Gibt es in Russland ein kriminelles Netzwerk, das Kinder und Jugendliche via »soziale« Medien in den Tod treibt? Die Sache – und die Recherche dazu – ist mindestens umstritten.

Arte, 19.40

Tabu – Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden

Mehr Verwirrung: Wien um 1910. Die leidenschaftliche Grete ist in ihren Bruder, den drogensüchtigen Dichter Georg Trakl, verliebt. Die Geschwister erleben eine ebenso kurze wie intensive Zeit des Glücks, in der Grete davon träumt, mit Georg auszuwandern. Der zunehmend depressive Georg hält dem sozialen Druck nicht stand und zwingt Grete, den zwanzig Jahre älteren Musikprofessor Brückner zu heiraten. Mit L...