Die tunesischen »Strukturreformen«

Die nordafrikanischen Volkswirtschaften stecken in der Krise. Neben Marokko und Ägypten setzt dabei auch Tunesien auf »Strukturreformen« und treibt zusammen mit dem Internationalen Währungsfond (IWF) eine Liberalisierung der Wirtschaft voran. Schon 2016 einigte sich die Regierung in Tunis mit dem IWF auf ein Kreditpaket in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar. Wenig überraschend war dies an weitreichende Sparmaßnahmen, Steuererhöhungen und Privatisierungen geknüpft. Anfang 2017 fror der IWF jedoch die zweite fällig geworden Kredittranche vorerst ein. Begründet wurde die Maßnahme mit einem Mangel an Fortschritten bei vereinbarten »Reformen«.

Im Dezember verkündete die weiterhin auf sozialpolitisch desaströse Maßnahmen setzende Sonderorganisation der Vereinten Nationen eine Einigung mit der Regierung. Die versprach, im Rahmen des Staatsbudgets für 2018 das Haushaltsdefizit unter fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken, die Mehrwertsteuer zu erhöhen un...