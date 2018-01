Von der EVG lernen …

Mit zwei Hauptforderungen geht Verdi in die diesjährige Tarifrunde für die rund 130.000 nach Tarif Beschäftigten und Auszubildenden der Post AG: sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, dazu die Wahlmöglichkeit, einen Teil der Lohnsteigerung in mehr freie Zeit umzuwandeln. Am 10. Januar beschloss die Tarifkommission diese Ziele, die im wesentlichen auf einer Mitgliederbefragung basieren, an der sich zwischen dem 6. November und dem 15. Dezember 2017 insgesamt 36.920 Tarifbeschäftigte beteiligten.

Der laufende Entgelttarifvertrag ist zum 31. Januar gekündigt. Erstmals wollen Verdi und die Unternehmerseite am 23. Januar verhandeln; für Februar sind bereits weitere Gesprächstermine vereinbart. Angesichts üppiger Gewinne bei der Post AG und anhaltend guter Konjunktur sei es an der Zeit, die Beschäftigten am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, hatte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin A...