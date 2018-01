Die offenen Fragen

Welches Fortbewegungsmittel entspricht am ehesten dem Medium Hörfunk? Bringen die berüchtigten Radiostationen für die besten Hits aller Zeiten häufiger »Autobahn« von Kraftwerk oder »Bicycle« von Queen? Mit all ihren Stau- und Blitzermeldungen im laufenden Programm dienen sich die meisten Sender eher dem Auto an. Und auf der Ebene der Empfangsgeräte gibt es mit den Autoradios sogar eine spezielle Produktfamilie für den motorisierten Verkehr im privaten Kabäuschen. Besonders zukunftsträchtig scheint die Konzentration auf den umweltschädlichen Individualverkehr dabei nicht zu sein. Denn die Zielgruppe in ihren Pkws wendet sich verstärkt den Bildschirmen zu. Noch werden zwar nur Beifahrer visuell bespaßt. Aber wenn eines Tages die selbstfahrenden Autos kommen, sind ja alle nur noch Beifahrer.

Vielleicht sollten die Radiomacher schleunigst aufs Fahrrad umsatteln. Eine Station geht schon mal voran, das Freie Sender Kombinat in Hamburg. Dort wird heute Abend di...