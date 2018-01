Aufstiegsversprechen gebrochen

Wenn man dem unternehmernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Glauben schenkt, schließt sich die Kluft zwischen Arm und Reich in der Bundesrepublik und geht es im Mittel jeder Generation besser als der vorhergehenden. Diese Behauptung versuchte das IW mit einer Studie zu beweisen, die am Montag in Berlin während einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Dafür wurden die Einkommen von gerade einmal 309 westdeutschen Vätern denen ihrer Söhne während vergleichbarer Lebensabschnitte gegenüber gestellt. Das Ergebnis: 63 Prozent der zwischen 1955 und 1975 geborenen Söhne könnten mit einem höheren Arbeitseinkommen rechnen als ihre Väter. Die restlichen 37 Prozent verdienten hingegen weniger. Besonders profitieren würde das untere Ende der Einkommensbandbreite. So würden vom untersten Eink...