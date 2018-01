Klagen gegen Asylbescheide oft erfolgreich

Fast jeder zweite Flüchtling, der gegen die Ablehnung seines Asylantrags klagt, ist damit in erster Instanz vor den Verwaltungsgerichten erfolgreich. In rund 44 Prozent aller Verfahren erhielten die Kläger in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres Schutz als Asylberechtigte oder als »subsidiär Schutzberechtigte« gemäß der Genfer Konvention. Das geht aus einer am 12. Januar auf der Parlamentswebseite veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die am Montag zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtete. Insgesamt entschieden die Gerichte demnach im genannten Zeitraum in 100.000 Fällen.

Nach Einbeziehung der Gerichtsentscheide zugunsten Betroffener lag die sogenannte bereinigte Gesamtschutzquote im Zeitraum 1. Januar bis 30. September bei Syrern und Afghanen mit 69 bzw. 47 Prozent besonders hoch. Bei Antragstellern aus Marokko und Algerien lag sie bei zwölf bzw. zehn Prozent. Diese Länder sollen na...