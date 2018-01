Sippenhaftung statt Recht

Der in Deutschland lebende Schriftsteller Aziz Tunc hatte im Rahmen der Familienzusammenführung seine Ehefrau nach Deutschland holen wollen. Daraus wurde nichts. Als Fatma Tunc am Mittwoch die Maschine am Istanbuler Flughafen besteigen wollte, nahmen Sicherheitsbeamte sie bei der Ausweiskontrolle fest. Die Ausreise wurde ihr verweigert, ihr Pass für ungültig erklärt und konfisziert. Sie werde ihn erst zurückerhalten, wenn ihr Mann und ihr Sohn sich in der Türkei den Behörden stellten, sei ihr mitgeteilt worden. Auch die Frau des geflüchteten Journalisten Can Dündar, Dilek Dündar, war an der Ausreise gehindert worden.

Fatma Tunc wurde zum Verhör abgeführt und stundenlang vernommen. Die Befragung habe ihren Ehemann betroffen und den Sohn, der in der Schweiz Asyl gesucht hat, sagte die mit dem Fall befasste Rechtsanwältin Heike Geisweid am Freitag gegenüber jW. »Beunruhigend« findet sie die von türkischen Behörden praktizierte »Sippenhaft«: »Gegen Frau Tunc ...