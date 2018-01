»Man will eine Gewerkschafterin rauskriegen«

Im Universitätsklinikum des Saarlandes, dem UKS, kämpft die Personalrätin Charlotte Matheis um ihre Stelle. Kurz vor Weihnachten hat die Krankenhausleitung versucht, die Anästhesieschwester fristlos zu kündigen. Was ist in der Homburger Einrichtung los?

Die 61jährige ist eine sehr erfahrene Anästhesieschwester, die seit 1977 in der Klinik arbeitet und einen untadeligen Ruf hat. Sie würde sich auch selbst äußern, doch aus abeitsrechtlichen Gründen ist es besser, wenn sie sich im Moment zurückhält. Als Personalrätin kann sie nur gekündigt werden, wenn der Personalrat zustimmt. Am 22. Dezember hat deshalb der Arbeitgeber einen entsprechenden Antrag an das Gremium gestellt, der aber abgelehnt wurde. Nun versucht die Klinikleitung, die Kündigung beim Verwaltungsgericht zu erreichen.

Der Arbeitgeber wirft ihr vor, ihrer Arbeitsverpflichtung nicht nachgekommen zu sein. Dazu muss man wissen, dass Charlotte eine Halbzeitstelle hat; für die Personalratstätigkeiten ...