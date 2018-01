Kratzen und tanzen

Unzählige Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle wurden während der Nazidiktatur verfolgt, in den Freitod getrieben, ermordet, ins Exil gejagt, mit Berufsverbot belegt und nach 1945 häufig vergessen. Fast völlig aus dem Blick der Kunstwelt geraten ist auch das Ehepaar Eric und Jula Isenburger. Er war Maler, sie Ausdruckstänzerin. Ihnen widmet das Museum Giersch der Frankfurter Goethe-Universität nun erstmalig eine umfassende Retrospektive. Zu sehen sind mehr als 100 Arbeiten von Eric Isenburger, darunter etliche Leihgaben aus den USA, oftmals aus Privatbesitz, sowie Fotografien und Filmausschnitte, die seine Frau Jula bei Tanzaufführungen zeigen.

Eric wurde 1902 als Erich Jakob Isenburger in Frankfurt am Main geboren. Er wuchs in einer gutsituierten jüdischen Familie auf und studierte Malerei und Graphik unter Franz Karl Delavilla an der Kunstgewerbeschule, die mit der Städelschule fusionierte. Max Beckmann hatte dort bis 1933 eine Professur inne. Er is...