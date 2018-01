Linguine mit Steinpilzpesto

»Stardust Memories« (USA 1980) von Woody Allen zeigt einen Filmstar in der Krise. Sandy Bates (gespielt von Woody Allen selbst) ist als Regisseur für lustige Filme bekannt und beliebt. Diese Periode soll nun aber vorbei sein, weil die Welt laut Bates eben nicht lustig ist. Doch die Menschen, seine Fans, Kritiker und vor allem Produzenten, bedrängen ihn, weiterzumachen wie bisher. Sein Talent sei nun mal das Komische, sagen sie. Ernste oder traurige Themen gehörten nicht in sein Werk. Es ist schwer zu entscheiden, wer mehr an seinen Nerven zerrt: die ihm überall auflauernden Verehrer mit ihren stereotypen Schmeicheleien oder die humorlosen Geldgeber, die von ihm mehr Humor in seinen Filmen verlangen.

Woody Allen arbeitet in diesem Film ganz klar die eigenen Probleme ab, die ihn damals beschäftigten. Er möchte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur lustig sein, sondern auch Tragik ins Geschehen bringen. Die Kritik fand den Film damals dann auch nicht sooo lusti...