Ein paar Pfund mehr

In ihrer Autobiographie »Dancing on my grave« (Tanzen auf meinem Grab) berichtet die frühere New Yorker Primaballerina Gelsey Kirkland über Mager- und Drogensucht. Die mittlerweile 65jährige plaudert beherzt, gilt heute noch vielen als Enfant terrible der Ballettszene. Dass sie mit Superstar Mikhail Baryshnikov vor Auftritten Kokain schnupfte, wie sie freimütig auch vor laufenden Kameras bekannte, mag man glauben oder nicht. Für jeden ersichtlich ist die von ihr beklagte Magerkeit der Spitzentänzer. Folgt man Kirkland, sind ständiger Hunger und Essstörungen aus dem Profiballett kaum wegzudenken.

Viele Jahre lang war die Ballerina selbst ein Musterbeispiel. Erst wenn sie zu tanzen begann, wurde aus dem reizlosen Hungerhaken eine liebliche schwerelose Fee, eine graziöse feminine Prinzessin oder eine heißblütige Liebhaberin.

Magerkeit hat einiges für sich: Manche Details eines Körpers kommen nur zur Geltung, wenn keine Speckröllchen sie verstecken. Das Schla...