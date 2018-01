Alles soll in Flammen stehen

In »Ein Mensch brennt« von Nicol Ljubic stehen gleich zwei Personen in Flammen – eine im wörtlichen, eine im übertragenen Sinne. Der Roman erzählt die wahre Geschichte des Tübinger Lehrers und radikalen Umweltschützers Hartmut Gründler, der sich im November 1977 in Hamburg verbrannte, um gegen die Atompolitik der SPD-Regierung unter Helmut Schmidt zu protestieren. Berichtet werden die Ereignisse allerdings aus der Perspektive von Hanno Kelsterberg, dem Sohn einer fiktiven Tübinger Familie, bei der der Aktivist in Ljubics Erzählung im Kellergeschoss wohnt.

Gründler wird im Roman als rücksichtsloser Kerl beschrieben, der nicht nur das eigene Leben für seinen ökologischen Fundamentalismus opfert, sondern auch den Alltag der Familie Kelsterberg auf den Kopf stellt. Hannos Vater belächelt den Untermieter, doch die Mutter beginnt sich immer mehr für den Mann zu interessieren, auch weil dessen Kompromisslosigkeit ein Gegenmodell zur bürgerlichen Kleinfamilie dar...