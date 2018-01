Gehaltstransparenz nur bei den Großen

Schenkt man der FAZ Glauben, stirbt mit dem Inkrafttreten des »Entgelttransparenzgesetzes« am Samstag eine gute kapitalistische Tradition. Gemeint ist die Heimlichtuerei darüber, wer im Unternehmen wieviel verdient. Laut dem von der alten großen Koalition beschlossenen Gesetz sollen Angestellte nämlich Anspruch auf Auskunft darüber erhalten, wie Kollegen anderen Geschlechts in vergleichbarer Position im Schnitt entlohnt werden. Damit solle, wie SPD-Bundesfrauenministerin Katarina Barley am Donnerstag in Berlin erklärte, ein wirksames Mittel zur Erreichung der Lohngleichheit geschaffen werden: »Weiß eine Frau sicher, dass sie im Vergleich zu einem Mann schlechter bezahlt wird, kann sie ihren Anspruch auf gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit gerichtlich einklagen.« Unternehmen, bei denen Lohnungerechtigkeit festgestellt wurde, müssen als...